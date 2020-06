La Moviola di Napoli-Inter: Ashley Young rischia il rosso nel primo tempo

Gli episodi più controversi del ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia giocata allo stadio San Paolo di Napoli. L'arbitro dell'incontro è il sig. Gianluca Rocchi di Firenze.

La Moviola di Napoli-Inter (Gianluca Rocchi di Firenze)

Minuto 12': intervento in ritardo di Young su Politano, arriva il giallo per l'esterno dell'Inter. Giusta la decisione.

Minuto 34': ancora un'entrata in ritardo di Ashley Young su Politano. Entrata non cattiva, ma il britannico ha rischiato tantissimo essendo già stato ammonito in precedenza. Questa volta Rocchi lo grazia.

Minuto 37': intervento di de Vrij da dietro su Mertens. Conte arrabbiato a bordo campo, ma la decisione del direttore di gara è corretta.

Minuto 70': prima azione offensiva dell'Inter nella ripresa con Lukaku in area, ma l'arbitro chiama un fuorigioco precedente di Candreva sul lancio di Skriniar.

Minuto 90+5: Callejon da solo davanti ad Handanovic, ma l'attaccante spagnolo viene fermato in offside. Sicuramente da rivedere questa situazione.

