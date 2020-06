La moviola LIVE di Napoli-Juventus: Mario Rui chiede il rigore, ma non c'è nulla

Gli episodi controversi della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus arbitrata da Daniele Doveri di Roma 1. Nel primo tempo gli azzurri hanno chiesto un rigore per un intervento di Alex Sandro su Mario Rui in area di rigore: non c'è nulla.

La moviola di Napoli-Juventus (arbitro: Daniele Doveri, Roma 1)

-Minuto 14': inserimento in area di Mario Rui che accende un duello con Alex Sandro: sportellate tra i due, con il brasiliano che allarga un po' il braccio. Finisce a terra Mario Rui e Gattuso chiede il rigore: ma non c'è nulla.

-Minuto 23': fallo di Bentancur che rischia il giallo con un intervento in ritardo su Zielinski. Calcio di punizione interessante regalato al Napoli appena fuori l'area di rigore.

-Minuto 29': pestone di Alex Sandro ai danni di Fabian Ruiz. Lo spagnolo chiede il giallo ai danni dell'esterno della Juventus, ma Doveri fa bene a non estrarre cartellini.

-Minuto 35': Ronaldo prova ad allungare sulla marcatura di Koulibaly: un po' di mestiere da parte del difensore senegalese e Ronaldo finisce a terra. Doveri decide di non fischiare il fallo, effettivamente era molto fiacca l'ancata di Koulibaly su Ronaldo.

-Minuto 42': Callejon rischia il giallo per un intervento in ritardo su Cuadrado che gli aveva fatto il sombrero in uscita dall'area di rigore.

