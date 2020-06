Le cinque verità che ci ha lasciato Napoli-Inter: Gattuso ci mette cuore, Lu-La in ritardo

Napoli's Albanian defender Elseid Hysaj (R) and Inter Milan's Nigerian defender Victor Moses go for the ball during the Italian Cup (Coppa Italia) semi-final second leg football match Napoli vs Inter Milan on June 13, 2020 at the San Paolo stadium in Napl

Gattuso si prende una qualificazione meritata, nonostante l'Inter di Conte ci abbia provato in tutti i modi. Lukaku e Lautaro completamente fuori forma, mentre Eriksen dimostra di meritare fiducia. Occhio ai brevilinei del Napoli contro la Juventus

1) Gattuso se la meritava, Ospina scelto da lui

Questo passaggio del turno é una sua vittoria. Per lo spirito, per quello che gli é successo, per le scelte. In primis Ospina, preferito in modo ostinato a Meret e decisivo per stoppare le velleitá dell'Inter. Gattuso nel post partita ha dedicato commosso la finale alla sorella, tristemente scomparsa di recente, e a chi gli é stato vicino in questo periodo. Il Napoli si é difeso, senza impressionare, ha giocato ordinato e ha punito gli avversari in contropiede. Lui, piano piano, si sta conquistando il rispetto dei tifosi napoletani e di tutto l'ambiente partenopeo. Qualificazione meritata.

2) L'Inter ci ha provato in tutti i modi, ci sono attenuanti

Alla fine arriva impietosa l'eliminazione, ma l'Inter ha meno responsabilità di quelle che i critici gli imputano. Ci ha provato, ha insistito, é partita forte e ha trovato il vantaggio. E poi sulla strada per Roma ha trovato un muro chiamato Ospina che ha spento in anticipo i sogni di gloria. Le attenuanti, insomma, ci sono. Con un pelo più di cinismo e fortuna, l'esito sarebbe probabilmente stato diverso. 18 tiri effettuati, nove dei quali nello specchio, contro una sola parata di Handanovic. Numeri che testimoniano una supremazia apparsa evidente, che non é bastata per espugnare il San Paolo. Fa parte del calcio, c'est la vie.

Eriksen - Napoli-Inter - Coppa Italia 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Eriksen sempre in campo

Il gol da corner, in partnership con Ospina, non é una prodezza, ma conferma le sue doti balistiche. Avere uno come il danese a battere punizioni dirette, punizioni laterali e angoli é un vantaggio gigantesco per qualsiasi squadra. Tra le linee Eriksen si é mosso bene, ha cercato giocate di prima e nella ripresa ha sfiorato anche la doppietta personale. Conte nel post partita lo ha promosso e la sensazione resta la stessa: nell'11 titolare l'ex Tottenham deve sempre trovare posto.

4) I brevilinei del Napoli possono fare male alla Juve

Il caldo, tante partite ravvicinate, senza riposo e senza aver fatto la preparazione: occhio ai tanti brevilinei del Napoli. Da Demme a Insigne, da Zielinski a Mertens, senza scordare Politano, Allan, Callejon. Nei prossimi insoliti due mesi il Napoli potrebbe sfruttare un fattore non di poco conto. Starà a Gattuso saperlo gestire, ma già contro la Juventus gli azzurri avranno un'occasione importante. Una squadra che attacca alta come quella di Sarri e che lascia spazio alle ripartenze avversarie, potrebbe essere invitante per le caratteristiche di questo Napoli. In campionato i ragazzi di Ringhio hanno già preso le misure...

Mertens - Napoli-Inter - Coppa Italia 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Lukaku e Lautaro irriconoscibili: per il primo é la forma, per il secondo...

La super coppia della prima parte di stagione nerazzurra non ha risposto alle attese. Ma se per uno con la struttura fisica di Romelu Lukaku è normale accusare la lunga pausa e palesare qualche difficoltà iniziale post lockdown, meno comprensibile é l'atteggiamento del collega Lautaro Martinez, in totale crisi d'identità da diversi mesi. Le voci di mercato hanno probabilmente distratto l'argentino, che anche prima della sosta forzata era apparso poco volitivo e non certo brillante. Un problema in più per Conte, che in attacco puó disporre di poche alternative ai due titolarissimi.

