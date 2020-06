Mertens, appuntamento con la Storia: dopo record di gol e rinnovo, "Ciro" sogna la vendetta su Sarri

Nel 2-1 del Napoli contro la Juventus dello scorso gennaio il belga non era in campo causa infortunio. Mercoledì il fantasista ex Psv, ad un passo dal prolungamento di contratto, potrebbe festeggiare il secondo trofeo con la maglia dei partenopei. A dividerlo dalla Coppa, però, c’è una sfida speciale contro il passato di un’intera città

Rinnovare il contratto a un calciatore di 33 anni non rientra nelle nostre abitudini. Con Mertens è stato semplice, naturale. Dirò di più: quando avrà smesso di giocare mi farebbe piacere trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione. [intervista del Corriere dello Sport ad Aurelio De Laurentiis]

De Laurentiis si coccola Dries Mertens dopo il lungo tira e molla sul rinnovo di contratto degli ultimi mesi. Il belga, ormai da sette stagioni ai piedi del Vesuvio, è pronto a prolungare la sua avventura in azzurro per almeno altri due anni a 4 milioni a stagione più bonus. In attesa dell’ufficialità, la ciliegina sulla torta è arrivata sabato sera al San Paolo: con la rete realizzata all’Inter nella semifinale di Coppa Italia, l’ex PSV è diventato il marcatore più prolifico nella storia del club, con il 122° sigillo che gli ha permesso di superare un altro totem come Marek Hamsik nella speciale classifica all-time. L’ennesima conferma che il legame tra l’attaccante e la città di Napoli è qualcosa che non pertiene solo ai confini sportivi. Lo scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni lo ha descritto così.

È una bellissima storia. Si capisce che è un'appartenenza istintiva, che non riguarda il luogo di nascita. È stato come con Maradona, Dries appartiene a Napoli da sempre. La città l'ha adottato col nome di Ciro, sono in connessione. Il pantheon degli stranieri del club passa da Maradona a Lavezzi, poi c’è lui. Mertens prende da Lavezzi quel modo di vivere il calcio, e se ne fa interprete. Non è stato il primo a sposare Napoli, c'è stato Hamsik che era un napoletano diverso. Dries è la bellezza di Napoli.

Una buona fetta del passato recente del Napoli e di Mertens è rappresentata da Maurizio Sarri. Il “traditore” di Figline Valdarno ha fatto conoscere al mondo intero il tridente composto dal belga, Insigne e Callejon, ereditandolo da Rafa Benitez e affidandolo a Carlo Ancelotti. Il rapporto di amore-odio con il Comandante toscano è uno dei mille intrecci della finale tra Napoli e Juventus dell’Olimpico. In palio non c’è solo il primo trofeo della stagione da mettere in bacheca per gli Agnelli o il primo riconoscimento di prestigio della gestione Gattuso: la terza partita del calcio italiano post-Covid è la resa dei conti tra il nuovo e il vecchio Napoli.

I 2 precedenti del Sarri juventino contro il Napoli

Data Competizione Risultato 31/08/19 Serie A 4-3 Mertens in campo 26/01/20 Serie A 1-2 Mertens assente causa infortunio

Sarri si troverà per la terza volta in stagione di fronte ai giocatori con i quali aveva costruito una squadra spregiudicata, l’unica in grado di insidiare veramente lo scudetto negli otto anni di dominio bianconero. Tricolore che il tecnico sfiorò con il successo allo Stadium firmato Koulibaly il 22 aprile 2018. Di quel Napoli che buttò tutto alle ortiche con lo 0-3 contro la Fiorentina, Mertens fu l’uomo copertina con 18 gol in 38 partite. Come sempre decisivo quando conta. Come nel 3-1 alla Fiorentina in finale di Coppa Italia nel 2012, l’ultimo trofeo dei partenopei. Come nella doppia sfida contro il Liverpool ai gironi e la prodezza contro il Barcellona agli ottavi in Champions quest’anno.

Assieme al belga, altri fedelissimi del Comandante ritroveranno il loro ex allenatore: i compagni di reparto Callejon e Insigne, Allan, metronomo del centrocampo di Sarri al fianco di Jorginho, e poi Zielinski, Koulibaly, Mario Rui, Albiol e Ghoulam. Gonzalo Higuain, unico doppio ex della sfida e trascinatore del primo Napoli sarrista con il record di 36 reti in 35 partite, difficilmente sarà disponibile all’Olimpico a causa del leggero infortunio muscolare che l’ha già costretto alla tribuna in semifinale contro il Milan.

La Storia è pronta a prendere appunti: riuscirà Mertens a vendicarsi del suo Maestro?

