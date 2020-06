Mertens da record! È il miglior marcatore della storia del Napoli, superato Hamsik

Il gol segnato all'Inter nella semifinale di Coppa Italia ha permesso al belga di superare lo slovacco a quota 122 gol, salendo in vetta alla classifica all time dei marcatori del club partenopeo.

Grazie allo splendido gol messo a segno contro l'Inter in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia l'attaccante belga Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli dalla porta principale diventando il miglior marcatore azzurro di sempre. 122 reti, una in più di "Marekiaro" Hamsik, sette in più di un certo Diego Armando Maradona... Nessuno come "Ciro" Mertens, ora è ufficiale!

I migliori cannonieri all time del Napoli

CALCIATORE PRESENZE GOL GOL A PARTITA DRIES MERTENS 310 122 0,39 MAREK HAMSIK 520 121 0,23 DIEGO MARADONA 259 115 0,44 EDINSON CAVANI 138 104 0,75 ANTONIO VOJAK 190 102 0,54 ATTILA SALLUSTRO 242 98 0,40 CARECA 222 96 0,43 GONZALO HIGUAIN 146 91 0,62 JOSE' ALTAFINI 222 86 0,39 LORENZO INSIGNE 334 86 0,26

