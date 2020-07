Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro la Juventus, uscendo sconfitta nelle restanti 13

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Dybala, De Ligt

Indisponibili: Demiral, Khedira, De Sciglio

Statistiche Opta

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha perso più partite in Serie A (49), subendo 215 reti, altro record.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 14 partite di Serie A contro la Juventus, uscendo sconfitta nelle restanti 13: dal 2013 la squadra rossonera è l’unica ad aver perso così tante partite contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Il Milan non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe con i bianconeri in Serie A (1V, 5P) – Juventus e Atalanta sono le due squadre contro cui i rossoneri non hanno trovato il gol in più partite interne dal 2013/14 (quattro).

Il Milan ha segnato in tutte le ultime 12 partite di campionato e non fa meglio da settembre 2017.

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato: i bianconeri non fanno meglio da ottobre 2018 (nove in quel caso).

Dalla ripresa del campionato il Milan è la squadra che ha subito meno conclusioni (28), mentre per la Juventus sono stati ben 51 i tiri subiti nel periodo.

Nel 2020 Juventus (nove) e Milan (13) sono le due squadre che hanno subito meno gol in Serie A.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli non ha mai vinto contro la Juventus in Serie A e ha perso 11 delle 14 sfide con i bianconeri: contro nessuna squadra ha fatto peggio.

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha disputato le sue prime 70 gare in Serie A con la maglia della Juventus, realizzando 23 gol in campionato tra il 2004 e il 2006.

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha fatto il suo esordio in Serie A nel novembre 1995 contro il Milan, con la maglia del Parma.

