Milan: maglia speciale per la sfida alla Juventus, c'è lo slogan "Andrà tutto bene"

In occasione della sfida di Coppa Italia allo Stadium contro i bianconeri, la squadra di Stefano Pioli indosserà una maglia particolare, sulla manica ci sarà il simbolo di un arcobaleno e la scritta che ha contraddistinto il periodo del lockdown, in omaggio a chi ha lottato in prima linea contro il Coronavirus.

Una maglia speciale per una partita speciale. E' sì la semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium contro la Juventus, soprattutto è la prima partita del calcio italiano dopo il lockdown per il Coronavirus e il Milan ha voluto onerare la gara con una maglia speciale. Infatti queste divise presentano sul petto un messaggio scritto in oro e una patch sul braccio con lo slogan "Andrà tutto bene", a fianco di quell'arcobaleno diventato simbolo di speranza e unità durante questa emergenza.

Queste maglie sono la dedica che il Milan ha voluto fare per medici, infermieri e operatori socio sanitari che combattono tutt'ora il Covid-19 negli ospedali in tutta la città di Milano. Seicento di queste maglie speciali saranno distribuite nei nosocomi della città come gesto simbolico per dire 'grazie' a tutti coloro che in questi mesi stanno contribuendo alla lotta contro la pandemia del Coronavirus: 100 di queste sono state portate al Policlinico di Milano da Franco Baresi in persona.

