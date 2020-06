Milan sulle spalle di Rebic, macchina da gol nel 2020 (uno ogni 87') e mister imprese impossibili

Rebic vs Juventus

Nel primo scorcio del 2020 ha portato in dote 10 punti alla causa rossonera e ha segnato più della metà dei gol della sua squadra: Ante Rebic è una delle macchine da gol più letali del parco Serie A, un giocatore completamente trasformato rispetto all’oggetto misterioso di inizio stagione. Orfano di Ibrahimovic e Theo Hernandez, il Milan si affida in toto al suo “terzo violino” per tentare l’impresa all'Allianz Stadium e regalarsi la finalissima di Coppa Italia.

Numeri da bomber

Ante Rebic veleggia a quota 7 gol stagionali di cui 6 in campionato: si trova già a sole tre reti di distanza dal record personale nei top 5 campionati europei (9 gol nella Bundeliga 2018-2019) e sta esplorando i suoi nuovi confini "realizzativi" spostando il limite sempre più in là. Nel 2020 (pre Coronavirus) è nel gotha dei grandi bomber europei: una media-gol più alta della sua, per intenderci, la possono vantare solo Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e lo strepitoso Josip Ilicic dell'Atalanta. Dopodiché campeggia il nome del bomber croato rossonero (un gol ogni 87 minuti) appaiato a quello del Kun Agüero.

Cannonieri nel 2020 Top 5 campionati (più Coppe) prima della sosta

CALCIATORE PARTITE GOL MEDIA REALIZZATIVA CRISTIANO RONALDO 10 13 1 gol ogni 69’ ERLING HAALAND 9 12 1 gol ogni 46’ CIRO IMMOBILE 12 11 1 gol ogni 96’ JOSIP ILICIC 11 10 1 gol ogni 79’ ROBERT LEWANDOWSKI 8 9 1 gol ogni 79’ ROMELU LUKAKU 12 9 1 gol ogni 109’ KYLIAN MBAPPE 11 9 1 gol ogni 107’ SERGIO AGUERO 9 8 1 gol ogni 87’ ANTE REBIC 9 7 1 gol ogni 87’

Rebic bello di Coppe

Biografia alla mano, Ante Rebic è uomo di Coppe con abbonamento alle imprese impossibili: due anni or sono - stagione 2017-2018 - regalò all’Eintracht una storica DFB Pokal realizzando una doppietta nella finale contro il Bayern Monaco (3-1 per le Aquile) e interrompendo al contempo il digiuno di trofei del club di Francoforte che durava da 31 anni. Il 19 maggio del 2018, davanti a un Olympiastadion di Berlino gremito, Ante Rebic con un insolito numero 4 sulle spalle mise a ferro e fuoco la difesa Roten griffando due gol da contropiedista puro dopo altrettanti sfondamenti centrali. I tifosi del Milan sperano ora in un epilogo analogo… Con El Segna Semper Lu Rebic sognare è lecito!

