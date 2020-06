Napoli-Inter in Diretta Tv e Live Streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

La diretta scritta

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Napoli-Inter: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La gara Napoli-Inter è in programma sabato 13 giugno con calcio d’inizio alle ore 21.00 (orario da confermare). Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Semifinali

Andata

Mercoledì 12 febbraio INTER-NAPOLI 0-1 (57' Fabian Ruiz) - RIVIVI LIVE - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

Ritorno

Giovedì 5 marzo NAPOLI-INTER allo stadio San Paolo di Napoli ore 20:45 (diretta tv Rai 1) - SEGUI IL LIVE

Finale

mercoledì 13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma ore 20:45

Com'era andata nei quarti...

mercoledì 29 gennaio, ore 20:45 INTER-FIORENTINA 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

martedì 21 gennaio NAPOLI-LAZIO 1-0 (2' L.Insigne) - REPORT - PAGELLE - DICHIARAZIONI

Approfondimenti e dichiarazioni

Dalla magia di Ruiz al rigore in extremis di Ronaldo: dove eravamo rimasti con la Coppa Italia?

Coppa Italia, niente supplementari per semifinali e finale. Si andrà direttamente ai rigori

Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche

Coppa Italia: Juventus-Milan affidata a Orsato, Rocchi arbitra Napoli-Inter

