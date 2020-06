Napoli-Juventus è la finale di Coppa Italia 2019-20: date, orari e tabellone completo

Il calcio è tornato con i ritorni della semifinale di Coppa Italia che ha visto Juventus e Napoli passare il turno. Uno 0-0 per i bianconeri contro il Milan, un 1-1 per gli azzurri contro l'Inter, quanto basta comunque per darsi appuntamento mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma per la finalissima.

Saranno Juventus e Napoli le due squadre finaliste della Coppa Italia 2019-20, con le due compagini che si affronteranno mercoledì 17 giugno all'Olimpico di Roma per assegnare il primo trofeo della stagione. La Juventus torna in finale dopo la 'pausa' dello scorso anno, considerando comunque che aveva vinto le quattro edizioni precedenti. Il Napoli mancava invece dal 2014 quando affrontò la Fiorentina all'Olimpico: seconda finale in tre anni invece per Gennaro Gattuso che aveva portato il Milan in finale nella stagione 2017-2018.

Finale

-Mercoledì 17 giugno, 21:00 NAPOLI-JUVENTUS allo stadio Olimpico di Roma - Segui la DIRETTA SCRITTA

Semifinali

Ritorno (12/13 giugno)

-Sabato 13 giugno NAPOLI-INTER 1-1 (2' Eriksen; Mertens) - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA - DICHIARAZIONI

-Venerdì 12 giugno JUVENTUS-MILAN 0-0 - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA - DICHIARAZIONI - 5 VERITA'

Andata (12/13 Febbraio)

-Mercoledì 12 febbraio INTER-NAPOLI 0-1 (57' Fabian Ruiz) REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

-Giovedì 13 febbraio MILAN-JUVENTUS 1-1 (61' Rebic; 90' rig. Cristiano Ronaldo) REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

Gravina: "Il calcio italiano ha mostrato coerenza. Quarantena più morbida? Speriamo"

Com'era andata nei quarti...

-Mercoledì 29 gennaio, ore 20:45 INTER-FIORENTINA 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella) - REPORT - PAGELLE

-Martedì 28 gennaio MILAN-TORINO 4-2 dts (12' Bonaventura; 34' e 71' Bremer; 91' e 107' Çalhanoglu, 108' Ibrahimovic) - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

-Martedì 21 gennaio NAPOLI-LAZIO 1-0 (2' L.Insigne) - REPORT - PAGELLE

-Mercoledì 22 gennaio JUVENTUS-ROMA 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon) - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA