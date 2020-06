Nella serata di Napoli-Juventus, la partita che ha regalato a Rino Gattuso il primo trofeo da allenatore, il tecnico calabrese ha conquistato tutti, parlando in mezzo al campo per qualche minuto a squadra e presidente: un discorso che parte dalle lacrime di Callejon, che ad agosto saluterà, e si conclude con un arringa che spinge il gruppo a non accontentarsi.

Impossibile non volergli bene. Impossibile non provare simpatia, empatia o ammirazione per quest’uomo impavido che parla col cuore e che nella vita si è sempre dovuto guadagnare ogni cosa partendo dal basso. Dietro al trionfo del Napoli all’Olimpico contro la Juventus in Coppa Italia c’è il faccione esausto ma felice di Rino Gattuso, l’uomo che ha sanato tutte le fratture nello spogliatoio del Napoli ed è riuscito, nella serata più attesa, a dare un dispiacere a Sarri e alla Juventus e una gioia enorme al presidente e a una città in astinenza da trofei da sei lunghi anni.

Il discorso di Rino: "Ho visto carattere, cuore e professionalità"

Un successo da dedicare alla sorella Francesca, morta a 37 anni proprio alla vigilia della ripresa del calcio giocato, e suggellato con un discorso da capopopolo: da condottiero al centro del campo, che spiega tanto del perché questo uomo in pochissimi mesi abbia conquistato De Laurentiis, il gruppo e rapito il cuore di una città più viscerali d’Italia: Napoli.

Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c’è gente che ha il contratto a scadenza e andrà via e li vedo piangere… ma ho visto carattere, professionalità, cuore. Avete dimostrato tanto. Voglio vedere il veleno sempre, lo sapete. Ora giochiamocela sempre alla grande. Bravi, sono orgoglioso di voi.

Parole semplici ma dirette di un uomo che dopo aver vinto tutto da calciatore ora ha anche potuto festeggiare il primo trofeo da allenatore. E chissà che non sia il primo di una lunga serie.

