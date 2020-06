A 6 anni dall'ultima volta, il Napoli torna a giocarsi una finale sul campo: la Coppa Italia contro la Juventus che potrebbe far gioire di nuovo una città. Analizziamo il percorso di Gennaro Gattuso, ma soprattutto perché quel modulo specifico non era stato utilizzato da Carlo Ancelotti nella gestione precedente.

Ci siamo. È il giorno della finale Napoli-Juventus, con il primo trofeo in palio del post coronavirus. Una sfida affascinante tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto nelle ultime stagioni, ma anche una sfida nella sfida con il confronto Maurizio Sarri-Gennaro Gattuso. Per certi versi una sfida tra allievo e maestro, come la vede lo stesso Gattuso che in più occasioni si è detto ispirato dai dogmi tattici di Sarri. Lo diceva ai tempi del Milan, a maggior ragione lo dice ora che è allenatore del Napoli, l'ex creatura di Sarri.

Di Sarri mi piace tutto. L'ho sempre detto che ho fatto tanti copia e incolla in questi anni. Ho visto tanti video sulla sua linea difensiva, è stato tra i primi che ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano. [Gattuso alla vigilia di Napoli-Juventus]

Il risveglio del 4-3-3. E il Napoli vola anche grazie alla testa

Dopo un avvio difficile, molto difficile, Gattuso è riuscito a ristabilire il 4-3-3 in casa Napoli. Un modulo che non si è visto durante la gestione Ancelotti o, per meglio dire, che era stato bannato visto i risultati non troppo soddisfacenti all'inizio della sua avventura a Napoli (ecco spiegato il passaggio al 4-4-2). Gattuso, con questa modifica, ha fatto felice una città e lo stesso presidente che chiedevano a gran voce un cambio di sistema, perché il Napoli è fatto per il 4-3-3. Queste le parole di De Laurentiis nel giorno della presentazione di Gattuso e, diciamo, che ha funzionato, anche se le prime partite sono state un po' traumatiche. Sono arrivate le sconfitte contro Parma, Inter, Lazio e Fiorentina: quattro ko in cinque giornate per Gattuso, tanto che si pensava addirittura ad un esonero immediato per l'ex allenatore del Milan. Così non è stato: è arrivata la fiducia del club ed è arrivato il mercato a sistemare le cose. I nuovi innesti e un cambio di mentalità hanno fatto il resto, perché Gattuso ha lavorato anche e soprattutto sulla testa dei giocatori che ormai erano sfiduciati dal vedere quella situazione di classifica. Il 4-3-3 è servito a rendere il gioco più fluido, ma le prestazioni - differenti - di Insigne (su tutti), Hysaj e Mario Rui si possono spiegare anche così. Dopo tanti schiaffi, ci si è ripresi.

Il Napoli visto in campo contro l'Inter in semifinale

Il 4-3-3, la creatura di Sarri

E Gattuso è stato subito innalzato a “salvatore della patria”, proprio perché ha rimesso in sesto il modulo ideato da Sarri. E dire che il tecnico toscano quel 4-3-3 non lo vedeva di buon occhio quando è arrivato a Napoli, volendo utilizzare un altro schema tattico che era in uso nel suo Empoli. Al Castellani, Sarri giocava con il 4-3-1-2, con Saponara trequartista, tanto che uno degli obiettivi di mercato degli azzurri fu proprio il forlivese. Non arrivò mai e quindi si passò al 4-3-3 col tridente Callejon-Higuain-Insigne, con l'argentino a segnare tanti gol sfruttando la coppia di esterni collaudata ai tempi di Benitez. Il gioco fu questo, senza dimenticare il solido trio alle loro spalle: Allan-Jorginho-Hamsik. Modulo che rimase in piedi anche dopo la partenza di Higuain, adattando Mertens a prima punta (e con discreti risultati, visto che il belga è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli). Anche Gattuso non era proprio avvezzo al 4-3-3 all'inizio della sua carriera di allenatore: diceva di preferire il 4-2-3-1 perché copriva maggiormente il campo. L'arrivo di Sarri in Serie A cambiò però la sua percezione: il 4-3-3 garantiva una maggior fluidità nel palleggio, soprattutto per partire dal basso, e continuità nell'avanzare la linea di pressing, mantenendo un equilibrio a centrocampo. Insomma, Gattuso si è ispirato a Sarri su tante dinamiche, ed ecco che la prima chance di trofeo per il tecnico calabrese arriva proprio in una finale contro il suo “maestro”.

Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri Credit Foto Getty Images

Ma perché Ancelotti non ha usato il 4-3-3? Semplice, non si poteva usare

Detto questo, ci sorge una domanda: ma perché prima della gestione Gattuso, non è stato usato il 4-3-3? Ancelotti "non è un pirla”, volendo citare José Mourinho, semplicemente non si poteva usare con i giocatori a disposizione. E parliamo di Ancelotti, un allenatore che si è sempre adattato alle caratteristiche dei propri giocatori, più che imporre un suo dogma a livello tattico. Se il tecnico emiliano ha preferito accantonare quel tipo di modulo, c'è una spiegazione molto semplice a questo tipo di scelta. Tra l'altro, analizzando la carriera dello stesso Carletto, vediamo come il 4-3-3 è stato utilizzato in quasi ogni sua squadra. Il Chelsea che ha vinto il double nel 2010? 4-3-3, con il Chelsea che era abituato a giocare con una sola punta. Il Real Madrid che ha vinto la Décima nel 2014? 4-3-3, dopo anni in cui le merengues avevano giocato con il 4-2-3-1. Insomma, Ancelotti era ed è pratico di questo modulo. Ma con la partenza di giocatori come Reina e Jorginho, era un sistema impraticabile. Nell'estate del 2018 non arrivò un regista e si decise di piazzare Hamsik in mezzo al campo. Furono dolori in quelle prime partite, basta vedere Stella Rossa-Napoli 0-0 (decisiva in chiave punteggio nel girone di Champions) o Sampdoria-Napoli 3-0 (il giorno in cui Ancelotti decise di cambiare modulo). Dal 4-3-3 si passò ad un 4-4-2 più equilibrato, con Allan affiancato ad Hamsik, Callejon esterno a destra e Insigne punta, al fianco di uno tra Milik e Mertens. E non si può dire che quel modulo non fu fortunato: Insigne segnò tantissimi gol nella prima parte della stagione 2018-2019, il centrocampo girava a meraviglia e quel Napoli fu splendido in Champions con prestazioni importanti contro Liverpool e PSG.

Mertens - PSG-Napoli - Champions League 2018/2019 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Poi a metà stagione la svolta negativa, l'addio di Hamsik, l'infortunio di Albiol, in pratica non c'era nessuno che portasse palla. Perché né Zielinski né Fabián Ruiz sono due registi. Urgeva un cambio che fu rimandato a fine stagione, nella speranza del mercato. Ancelotti voleva Veretout, che non è un regista puro, ma sicuramente più avvezzo alla gestione della palla, la società aveva già l'accordo con Lobotka, bocciato dallo stesso Ancelotti. Il resto è storia: non si è mai capito chi fosse il regista tra Zielinski e Fabián Ruiz (ahimè nessuno dei due) e il 4-4-2 questa volta fu un flop colossale. Veretout non è arrivato per un problema economico (la Fiorentina ha chiesto di più), Lobotka idem perché non piaceva all'allenatore. Detto questo, non è che non siano arrivate mai prestazioni, basta vedere il successo sul Liverpool in Champions. Un bel successo contro una squadra che la prima partita l'ha persa a febbraio 2020.

La vittoria manifesto di Ancelotti a Napoli: il 2-0 al Liverpool

Il mercato ha giocato poi la sua parte. Lobotka è comunque arrivato, ma non ha fatto la differenza. Cosa che hanno fatto invece Demme e Politano. Ma come? Bastano questi due per cambiare le sorti della squadra? Sì perché finalmente, il Napoli - tolto Lobotka - ha comprato due giocatori che potessero sposare appieno il progetto del 4-3-3. Demme non è un regista, ma - come Casemiro o Busquets, con le dovute proporzioni - libera il gioco delle mezze ali. Così Fabián Ruiz e Zilienski hanno avuto finalmente libertà di agire e non la responsabilità di far partire l'azione o fare filtro. Ma non c'era Allan? Domanda pertinente. Avete mai visto Allan fermo in un ruolo preciso? Il brasiliano ama partecipare all'azione, ma molto vicino alla porta, e lo si vedeva spesso comporre addirittura la prima linea di pressing. Come si poteva chiedere all'ex Udinese di rimanere nella propria metà campo a fare da scudo a Zielinski e Fabián? Non era il suo ruolo, è quello di Demme, il vero fulcro di questo cambiamento. Altro innesto quello di Politano, giocatore più fresco per fare l'esterno d'attacco. Anche qui: ma non c'era Callejon? Sì lo spagnolo amava il 4-3-3, ma non sembra più averne per fare quel tipo di compito. Col 4-4-2 non doveva farsi tutta la fascia, 'giocando' di sovrapposizioni con Di Lorenzo. Ecco spiegato perché, con Gattuso, sia Allan che Callejon hanno visto molte volte la panchina. Insomma, bravo a Gattuso ad avere il coraggio di mandare in panchina due totem come questi, bravo nel rigenerare Insigne, ma bravo il Napoli a capire come si fa il mercato. Per una volta...

