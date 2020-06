Napoli-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Le probabili formazioni

Coppa Italia Napoli-Juventus: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Zielinski, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

Squalificati: Ospina

Indisponibili: Manolas

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Squalificati: –

Indisponibili: Higuain, Demiral

Napoli-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La gara Napoli-Juventus è in programma mercoledì 17 giugno con calcio d’inizio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Semifinali

Ritorno

Sabato 13 giugno NAPOLI-INTER 1-1 (2' Eriksen, 41' Mertens) - RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

Venerdì 12 giugno JUVENTUS-MILAN 0-0 - RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA

Finale

mercoledì 17 giugno 2020 allo stadio Olimpico di Roma ore 21

Approfondimenti e dichiarazioni

