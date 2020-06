In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale prova a giocare la finale di Coppa Italia tra gli azzurri e i bianconeri: "Sarri? La squadra lo segue, ha trasmesso le sue idee e si vedono. Ci vorranno almeno 5-6 partite prima che le squadre recuperino il loro vero calcio". Sui possibili protagonisti della finale: "Mertens può creare problemi alla difesa della Juve".

"A suo modo, anche questa partita all'Olimpico ha una sua magia. Io ho sofferto molto durante il lockdown. È stato terribile, per i morti, per la sofferenza, ma anche per la rinuncia a tanta parte della nostra libertà. Solo ora ho la sensazione di poterla recuperare. Napoli-Juventus è il primo trofeo assegnato dopo la pandemia, l'Olimpico riapre anche se vuoto: un segnale in più della vita che ritrova lentamente la sua normalità". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini commenta la ripresa del nostro calcio e prova a "giocare" la finale di Coppa Italia tra azzurri e bianconeri in programma mercoledì sera.

Mi aspetto una partita molto aperta ed equilibrata e non solo perché le finali sono partite particolari. Me l'aspetto perché il Napoli è forte, molto forte, più di quanto dica la classifica di campionato

L'elogio di Gattuso

Chi lo riduce a un motivatore gli fa torto. Rino è cresciuto di stagione in stagione, ha accumulato conoscenze ed esperienze, anche sofferte, anche all'estero. Ha allenato un top club come il Milan, dove ha fatto bene

Su Sarri

Ha trasmesso le sue idee e si vedono. Il palleggio è più solido, meno verticale. La squadra lo segue. Ma ci vorranno almeno 5-6 partite prima che le squadre recuperino il loro vero calcio

La posizione di Cristiano Ronaldo

Mi convince di più quando parte da sinistra, trova più libertà per il tiro. Ma i fuoriclasse come lui trovano sempre la posizione giusta in campo

Sul possibile uomo partita

Mertens ha le caratteristiche per creare problemi alla difesa della Juve

Sulla Nazionale

Mi auguro che a settembre-ottobre ci siano le condizioni per riaprire gli stadi, per giocare a Milano e fare un allenamento a Bergamo. Per dare una carezza azzurra a due città martoriate dal virus e per trovare il modo di ringraziare medici e infermieri che sono stati eroici nell'emergenza

