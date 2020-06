L'allenatore rossonero è stato intervistato dalla Rai nel post partita di Juventus-Milan. Anche Calhanoglu ha le idee molto chiare.

Pioli: "Differenza sottile"

Stefano Pioli è stato intervistato dalla Rai nel post partita di Juventus-Milan.

Sulla gara: "Mi dispiace dirlo ma nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata. Noi oggi abbiamo sofferto troppo la pressione iniziale della Juventus, commettendo l'ingenuità di andare in inferiorità numerica. Abbiamo avuto poi alcuni palloni che ci potevano permettere di andare in vantaggio, peccato, era il nostro obiettivo e non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo raggiungere l'Europa attraverso il campionato".

Sul doppio confronto: "Ci sono stati due pareggi, la differenza è stata sottile, non abbiamo giocato peggio della Juve. Il gol preso all'andata ci ha costretto a segnare qui e non ci siamo riusciti. Abbiamo difeso bene ma è più facile quando ti abbassi, i difensori centrali hanno disputato una gara eccezionale dal punto di vista degli interventi. Avremo tante partite difficili, ora ci concentreremo sul campionato. Siamo dispiaciuti per non aver centrato la finale".

Sulla stagione: "Dobbiamo avere più continuità di rendimento, la squadra ha fatto delle partite ottime a livello tecnico e di gioco ma non siamo riusciti a portare a casa dei risultati che meritavamo. Dobbiamo essere più concreti e compatti nel corso della gara".

Calhanoglu: "L'arbitro doveva guardare la VAR sul rosso di Rebic"

Hakan Calhanoglu è stato intervistato dalla Rai nel post partita di Juventus-Milan.

Sulla gara: "Sono un po' arrabbiato, l'arbitro doveva guardare la VAR sul rosso di Rebic. Abbiamo giocato in dieci senza paura, ci è mancato solo il gol".

Sul doppio confronto: "Ci sono mancati tre giocatori, se ci fossero stati saremmo stati più forti. Abbiamo fatto una buona partita dopo questo periodo difficile col coronavirus".

Sul risultato: "Oggi abbiamo provato a vincere qua, abbiamo giocato bene. Guardiamo avanti, ora pensiamo alla prossima partita".

Sulle porte chiuse: "E' difficile giocare senza tifosi, però dobbiamo seguire le regole, siamo contenti di essere tornati a giocare, siamo arrabbiati per essere usciti dalla Coppa".

Sul colpo di testa: "Un bel cross, ho pensato a come colpirla, sono andato di testa...".

