Riecco la Coppa Italia: porte chiuse e maxi-sosta rischiano di confondere le differenze

Si riparte nel deserto, ma si riparte. Tocca alla Coppa Italia, con i ritorni delle semifinali: questa sera allo Stadium, Juventus-Milan (da 1-1); domani al San Paolo, Napoli-Inter (da 1-0). E mercoledì, a Roma, gran finale.

Tre partite e già un titolo, il primo del dopo virus. In condizioni normali - senza, cioè, un muro alto tre mesi - il pronostico sarebbe orientato. A maggior ragione nel caso del Milan, viste le squalifiche di Zlatan Ibrahimovic (che, per infortunio, non ci sarebbe stato comunque), Theo Hernandez e Samu Castillejo.

La Juve non è il Bayern

A porte chiuse Madama battè l’Inter nell’ultima di campionato prima del lockdown. Il fattore campo viene in pratica azzerato, ma non è detto che i migliori non restino migliori. Il Bayern, in materia, potrebbe scrivere un libro. La Juventus non è il Bayern. E’ (era) un'idea tatticamente ambigua, disturbata dalle onde del mercato (Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Mattia De Sciglio, Adrien Rabiot) e in mano a un trasloco che Maurizio Sarri faticava a governare. Per essere chiari: la Juventus di Lione non ha scampo; altro discorso, la Juventus del derby d’Italia.

Stefano Pioli punta sul fiuto di Ante Rebic e l’orgoglio della ditta Paquetà-Jack Bonaventura. Gli acciacchi del Pipita spalancano la notte al 4-3-3: Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. «C’era Guevara» recupera Sami Khedira, pedina cruciale ai tempi di Massimiliano Allegri. L’assenza del pubblico è una variabile che, in teoria, dovrebbe sorreggere i più emotivi senza sgonfiare i più forti. La sosta è stata però così lunga e tribolata che ogni certezza, a cominciare dalla forma del Dybala marzolino, barcolla (ipse dixit).

Milan tra Ibra e Rangnick

Nel Milan, che pensa al trofeo come a una fuga dalla mediocrità, va gestita l’immanenza di Ralf Rangnick, ipotesi di lavoro che ha disturbato la digestione di Ibra. La Juventus, da parte sua, deve guardarsi dalla Lazio (sotto di un punto) e in Champions, quando sarà il momento, dal Lione (sopra di un gol). L’attacco rimane il reparto con meno alternative di ruolo: soprattutto se privo di Higuain.

Napoli-Inter si profila ancora più spregiudicata. Al Meazza decise Fabian Ruiz. La squadra di Rino Gattuso stava crescendo. Il rientro di Kalidou Koulibaly pareggia il k.o. di Kostas Manolas. La pendenza europea con il Barcellona aiuta, inoltre, a nutrire l’amor proprio.

Il nodo Eriksen

Antonio Conte, lui, dovrà tagliare il nodo di Christian Eriksen, fin qui argomento di dibattito e non, come era nei voti invernali, rampa di lancio. Per tacere della giostra catalana sulla quale i giornali hanno fatto salire Lau-Toro.

Lo sfratto dei supplementari dovrebbe ridurre i calcoli, l’incubo infortuni potrebbe sabotare i contrasti, il ritmo. Parlare di pronostici ha poco senso. Se i valori delle rose non si discutono, e premesso che in una gara secca - al di là dei paletti fissati dai risultati di febbraio - molto è possibile, la risposta tecnico-atletica alla lunga «vacanza», quella sì, rischia di confondere le differenze.

E’ come se, rovesciando la liturgia pandemica, si tornasse a casa dopo 90 giorni di fuga. Sai come aprire la porta, sai cosa hai lasciato, ma un po’ di ansia ti accompagnerà, sempre.

