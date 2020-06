Il tecnico della Juventus ha parlato al termine della sconfitta ai calci di rigore contro il Napoli in finale di Coppa Italia: "Difficile fare di più in questo momento, il Napoli meglio di noi? Sì, a calciare i rigori".

Sulla partita

"C’è delusione per i ragazzi, per la società, per i tifosi, ma in questo momento non possiamo esprimere di più sia per la condizione che per qualche senza che abbiamo, Abbiamo cercato di pressare meno alti, la condizione non è quella ottimale, ma la partita l’abbiamo fatta con ottimi livelli di applicazione. Ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa Penso che in questo momento facciamo fatica soprattutto a livello di individualità. Penso che sia caratteristico di questo periodo questa mancanza di brillantezza”.

Sui rigori

"I rigori poi si sbagliano. Resta comunque la rabbia per la finale persa. Dispiace per i ragazzi, per i tifosi e per la società. Un trofeo è sempre un trofeo. Speriamo di trasformare in voglia questa delusione”.

Su Cristiano Ronaldo

"L’ho visto come gli altri, gli manca corsa e quel pizzico di brillantezza in più per incidere, ma lo ritengo abbastanza normale in questo periodo”.

Sulle parole dette ai giocatori nel dopo partita

"Ai giocatori non ho detto niente, eravamo tutti molto arrabbiati e delusi e penso che in questo momento sia meglio stare in silenzio. Ne parleremo domani”.

Preoccupato per il campionato?

"La Juve ha fatto gioco. Penso che questa situazione sia momentanea. Non si può pensare che la squadra abbia lo stesso ritmo di tre mesi fa. Io stasera ho visto una partita a basso ritmo da parte di entrambe le squadre. Ne vedremo molte di squadre sgonfie. Se riusciamo a salire dal punto di vista fisico, con l'applicazione tattica che abbiamo avuto stasera ne possiamo venire fuori bene in futuro”.

Sul Napoli

"Il Napoli ha vinto meritatamente perché ha tirato meglio di noi i rigori. Nel finale si è reso pericoloso, ma dopo mezz'ora di partita ho avuto la sensazione che potesse finire 0-0. Oggettivamente hanno calciato i rigori meglio di noi".

