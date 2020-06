Verso la finale di Coppa Italia: Juventus e Napoli, il calcio del possibile

Maurizio Sarri Juventus coach greets Gennaro Gattuso SSC Napoli coach during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio San Paolo on January 26, 2020 in Naples, Italy

La Coppa Italia che si assegna mercoledì a Roma sarà il primo trofeo del dopo virus, un dettaglio cronologico che ne accentua il fascino. I bianconeri di Sarri e gli azzurri di Gattuso sono arrivati alla finale attraverso sentieri e pareggi diversi.

La Coppa Italia che si assegna mercoledì a Roma sarà il primo trofeo del dopo virus, un dettaglio cronologico che ne accentua il fascino. Juventus e Napoli sono arrivati alla finale attraverso sentieri e pareggi diversi. La Juventus, controllando un Milan mutilato e in dieci già dal 16'. Il Napoli, rimontando un'Inter già in vantaggio dopo un paio di minuti. Tre mesi di prigione non potevano che liberare questo calcio, un calcio in balia di troppe variabili, dalle arene deserte allo smalto atletico e alla perizia tecnica, tutti fattori che rendono complicata la gestione delle gare, moltiplicando le flessioni, gli errori.

Nessun giudizio universale, per carità. Solo tendenze. E semplici indizi. Tipo: i cambi, a blocchi, non hanno alterato le trame. Più noia allo Stadium, più movida al San Paolo. Madama era partita in tromba, a pressing sguainato, ma poi è calata: quanto per calcolo, vista la superiorità numerica, e quanto, invece, per penuria di benzina? Maurizio Sarri si è "inventato" Cristiano centravanti: rigore a parte, un mezzo disastro. E dire che la propaganda lo dava in gran forma. Vatti a fidare.

Ringhio Gattuso, lui, conosce i limiti del Napoli, ma ha imparato a mascherarli. Contro l'Inter ha vinto di episodi e di squadra. Di episodi, con David Ospina testimone confuso sul corner di Christian Eriksen e crocerossina preziosa almeno in quattro occasioni. Cinque, se calcoliamo il rinvio con cui ha innescato il contropiede firmato da Dries Mertens. Di squadra, con ogni reparto pronto a immolarsi per la bandiera.

L'Inter di Antonio Conte ha dominato a lungo l'ordalia, ma non averla chiusa costituisce un'aggravante, non un'attenuante. Eriksen titolare ha fornito più idee, più munizioni. Un pianto, Romelu Lukaku e, specialmente, Lau-Toro Martinez. Il Napoli, in compenso, ha ritrovato una coppia di ferro. Parlo di Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly.

In campionato, al San Paolo, Gattuso batté Sarri 2-1. Un Sarri molto emozionato, molto toccato dal ritorno nella città dalla quale aveva dichiarato guerra al potere. Quella sera, il Napoli giocò come ha fatto sabato: di rimessa, che non vuol dire di rinuncia. Scavò cunicoli, li riempì, li sfruttò. Madama ne rimase paralizzata non meno del suo allenatore.

L'assenza di Gonzalo Higuain sguarnisce l'area. E mancano, ancora, i blitz dei centrocampisti, in passato altamente strategici. Dov'è finito Aaron Ramsey? Sul piano fisico, per superficiali che possano risultare le tracce d'indagine, mi è sembrato meglio il Napoli. La Juventus si presenta all'Olimpico con il tesoretto di un giorno di riposo in più: dicono che, di questi tempi, valga oro. Gattuso ha potuto verificare l'impianto difensivo, Sarri non altrettanto (date le circostanze). La rapidità di Lorenzo Insigne e Mertens potrebbe orientare la notte dell'Olimpico. Ecco perché vedo il Napoli leggermente favorito, al di là della squalifica di Ospina e anche se Paulo Dybala proprio male non è andato e il Marziano così male non potrà (ri)andare.

