Atalanta-Juventus, sfida valida per la trentunesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 18 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gasperini affronta quella di Pirlo. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Romero

Indisponibili: Hateboer

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernardeschi

Statistiche Opta

L’Atalanta non batte la Juventus in Serie A dal febbraio 2001 (2-1 grazie ai gol di Lorenzi e Ventola): da allora in 32 confronti ben 24 vittorie bianconere e otto pareggi, sei dei quali però arrivati nelle ultime otto sfide in ordine di tempo.

Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha battuto l’Atalanta solo una volta negli ultimi sei confronti (novembre 2019 a Bergamo): una vittoria bergamasca e quattro pareggi nel periodo.

La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette trasferte a Bergamo in campionato contro l’Atalanta: in questo parziale quattro vittorie bianconere e tre pareggi (tutti con il punteggio di 2-2).

Tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, la Juventus è quella contro cui Gian Piero Gasperini ha la peggior media punti in Serie A come allenatore: appena 0.59 in 22 sfide (2V, 7N, 13P).

Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nelle 18 occasioni in cui la Juventus ha collezionato almeno 60 punti (attualmente 62) dopo 30 gare stagionali di Serie A, ha sempre chiuso il campionato nelle prime tre posizioni della classifica.

L’Atalanta in questo girone di ritorno di Serie A sta viaggiando a una media di 2.27 punti a partita (8V, 1N, 2P), la miglior media punti nella seconda parte della stagione da quando Gasperini allena i nerazzurri.

La Juventus ha subito due degli ultimi tre gol in Serie A nel quarto d’ora successivo all’intervallo (46’-60’), parziale in cui l’Atalanta vanta il miglior attacco del torneo (14 reti segnate).

Duván Zapata dell’Atalanta, autore di quattro gol nelle ultime tre presenze in Serie A, ha messo a referto sette gol nelle ultime otto sfide contro la Juventus in tutte le competizioni.

Federico Chiesa ha partecipato ad un gol in tutte le ultime tre presenze contro l’Atalanta in Serie A (due reti e un assist): il suo primo gol in campionato con la maglia della Juventus è arrivato nel match d’andata contro la Dea.

Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta ha fornito cinque assist nelle ultime tre presenze in Serie A: tra i centrocampisti dei top-5 campionati europei soltanto Filip Kostic (10), Toni Kroos (7) e Aleksandr Golovin (7) hanno fornito più assist dell’ucraino (6) da inizio 2021.

