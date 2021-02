La Procura della FIGC ha deciso di non procedere a un nuovo deferimento nei confronti di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era finito nel mirino per una presunta bestemmia pronunciata subito dopo avere subito il gol di Lautaro Martinez nel corso della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter poi vinta 2-1 dai bianconeri. Secondo la Procura, chiamata a esaminare l'episodio sul quale l'arbitro Calvarese non aveva preso provvedimenti, l'audio non sarebbe sufficientemente chiaro per addebitare un'eventuale responsabilità a Buffon. Il caso può quindi considerarsi archiviato.