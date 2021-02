Dopo Ibrahimovic , è arrivato il giorno di Lukaku . Il duro scontro tra i due attaccanti in occasione del Derby di Coppa Italia tra Milan e Inter aveva portato strascichi: il 5 febbraio scorso il capo della Procura FIGC, Giuseppe Chiné, aveva voluto ascoltare la versione dei fatti di Ibra , oggi è il turno di Lukaku che sarà ascoltato in videoconferenza.

Una cosa è certa: nessuna sanzione, se ci sarà , verrà decisa prima del Derby di campionato previsto per domenica pomeriggio alle 15. I tempi delle indagini e dell'eventuale processo in Tribuna Federale infatti sono piuttosto lunghi. Quindi sia Ibrahimovic che Lukaku saranno certamente in campo a San Siro per quello che è di fatto il big-match della 23a giornata di Serie A.