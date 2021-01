È l'ora del derby di Milano: Inter-Milan. Martedì sera, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano andrà in onda l'ennesima stracittadina: Antonio Conte ospita Stefano Pioli. Chi vince, approda in semifinale di Coppa Italia. Il match sarà visibile in esclusiva su Rai 1. I padroni di casa (Inter) arrivano alla sfida grazie ad una rete di Lukaku che ha eliminato la Fiorentina al 119' degli ottavi. I rossoneri invece si sono spinti fino ai calci di rigore per battere il Torino (allenato in quel momento da Marco Giampaolo). Come per gli ottavi di finale, si tratta di una gara secca: chi vince affronta la vincente di Juventus-SPAL. Andiamo a vedere le probabili formazione e su quale piattaforma godersi la partita.