Dopo il 2-1 dell'andata, tocca all'Inter dover ribaltare tutto anche se non sarà facile in casa della Juventus. Di nuovo una di fronte l'altra con in palio un posto nella finale di Coppa Italia, con Pirlo che cerca il suo secondo trofeo da allenatore mentre Conte vuole vincere il suo primo titolo da tecnico dell'Inter. Chi raggiungerà la finale di Roma?