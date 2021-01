Paratici applaude la Juventus e Pirlo in questa prima parte di stagione. Ok la sconfitta contro l'Inter, ma per il resto - secondo il dirigente bianconero - la Juventus sta offrendo buone prestazioni. Sul capitolo mercato c'è ancora grande attesa, mentre di Buffon se ne parlerà a tempo debito. Secondo Paratici non è un argomento da chiudere in queste ore.

"Giochiamo per vincere sempre"

Giochiamo per vincere tutte le partite, come sempre, in tutte le competizioni. Stasera ci sarà una bella gara e la affronteremo nel migliore dei modi. Noi ci crediamo. A gennaio ce ne sono state tantissime e noi le abbiamo vinte tutte tranne che a Milano. È normale che in un ruolino di marcia ci possa essere un inciampo. Non abbiamo giocato una buona partita contro l'Inter, ma abbiamo fatto tante altre buone prestazioni in questo mese

Il rinnovo di Buffon?

Gigi è straordinario ed è a casa sua. Lo affronteremo sempre con grande serenità questo argomento, al momento opportuno e quando lui lo riterrà più opportuno

Ci saranno movimenti sul mercato?

Come ho già detto tante volte, questo è un mercato di opportunità tecniche ed economiche. Se ci sono tutte due queste componenti noi dobbiamo stare attenti perché, come fanno tutte le società e tutti i dirigenti, dobbiamo star vigili. Se non ci saranno occasioni, la nostra è una rosa competitiva e siamo a posto e al completo in tutti i settori, quindi non faremo nulla

