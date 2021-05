Per Atalanta-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), l'appuntamento con l'ultimo atto della finale di Coppa Italia è arrivato. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la prima volta da agosto 2020 nuovamente con il pubblico sulle tribune (4300 tifosi), i nerazzurri di Gian Piero Gasperini e i bianconeri di Andrea Pirlo si giocano un trofeo che potrebbe nobilitare la stagione di entrambe le compagini. I bergamaschi, già certi della qualificazione in Champions League, vanno alla ricerca di un trofeo che manca da quasi 60 anni, mentre gli ex campioni d'Italia vanno a caccia del secondo trofeo stagionale, alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, in cui proveranno a strappare la qualificazione alla prossima Champions League. Arbitra l'incontro Davide Massa, della sezione di Imperia.