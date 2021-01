La Coppa Italia 2020/2021 è partita il 22 settembre e si concluderà il 19 maggio. Tutti a caccia del Napoli, che nell'ultima edizione, senza tifosi in quel dell'Olimpico, è riuscita a battere la Juventus nella finalissima. Anche per questa edizione, niente tifosi allo stadio, almeno per quanto riguarda l'inizio della competizione. Sono rimaste 16 le contendenti al titolo, con 14 squadre di Serie A e due di B: SPAL ed Empoli.

Gli ottavi di finale si giocheranno tra il 12-13-14-19 e il 21 gennaio. Chi vince, passa al turno successivo. Partita secca. In caso di parità, tempi supplementari e poi rigori. Dagli ottavi è previsto il sorteggio del campo in caso di sfide tra squadre di Serie A.