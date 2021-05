Chi sta meglio tra nerazzurri e bianconeri? Per capirlo abbiamo messo a confronto le due formazioni reparto per reparto, giocatore per giocatore. In attesa di gustarseli sul terreno di gioco (per la prima volta post-Covid potranno farlo dal vivo anche 4300 spettatori), ecco gli 11 duelli della gara analizzati sulla carta. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza dell'Atalanta o della Juve, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Gollini-Buffon 1

Entrambi sul mercato, i due portieri vogliono salutare la squadra della loro vita con un trofeo: il portierone nerazzurro, che ha difeso i pali della Dea in alternanza con Sportiello in campionato, vanta 10 clean sheet e in media un gol a partita subito, il veterano bianconero nei 13 match disputati ha mantenuto la porta inviolata 6 volte, risultando decisivo nella penultima uscita contro il Sassuolo grazie al rigore parato a Berardi . La bilancia pende dalla parte dell'estremo difensore del Gasp.

Palomino-Cuadrado 2

La squalifica di Alex Sandro obbliga il Concorde colombiano, eroe contro l'Inter grazie alla doppietta che tiene a galla Pirlo nella corsa Champions , ad arretrare ancora una volta nella linea difensiva a 4. Impossibile non scegliere il numero 16 bianconero, nonostante l’argentino sia reduce da tre annate impeccabili in quel di Bergamo.

Toloi-de Ligt X

Uno ha onorato la fascia di capitano nerazzurra dopo l'addio del Pupu Gomez, l'altro si è confermato l’acquisto della Juventus più azzeccato negli ultimi anni. Entrambi imbattibili nello scatto, hanno ampi margini di miglioramento in marcatura stretta. Sostanziale equilibrio tra i due difensori.

Romero-Chiellini 1

Qui non c'è partita: l'argentino, in prestito dalla Juve, vince a mani basse. La prima convocazione con la nazionale Albiceleste (assieme a quella di Palomino) è il premio per una stagione da assoluto protagonista della retroguardia bergamasca, impreziosita dai gol contro Milan e Napoli. Per il capitano della Juve un ritorno da titolare tra luci e ombre: la condizione fisica sembra non essere un problema, ma gli errori con Milan e Inter sono marchiani. Pirlo continua ad affidarsi a lui, relegando Bonucci in panchina. Scelta corretta?

Giorgio Chiellini tira la maglia a Romelu Lukaku, Juventus-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Gosens-Danilo X

Il brasiliano viene dirottato a sinistra, confermando la sua duttilità negli schemi bianconeri. Per emergenza, è stato utilizzato da mediano davanti alla coppia di difensori centrali, non sfigurando: sempre utile, mai banale nelle giocate, è il giocatore di movimento più utilizzato da Pirlo in questa stagione. Il tedesco è stato il solito punto di riferimento della Dea con classe e esperienza e... 11 gol. Difficile scegliere.

Hateboer-McKennie X

Sul capitolo centrocampo la Dea vince a mani basse. L’unico duello in bilico è quello tra l’americano, a sprazzi il più positivo del reparto di Pirlo in termini di entusiasmo e presenza, e l’esterno olandese, reduce da tre mesi di infortunio per una frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

de Roon-Bentancur 1

L’olandese è inamovibile nell’undici della Dea: recuperatore seriale di palloni, è uno dei due polmoni di Gasp assieme a Freuler. L’uruguaiano è in grande difficoltà: spesso spaesato, impreciso (vedasi gol regalato al Porto all’andata), senza ritmo. Per lui si tratta dell’ultima partita della stagione, causa espulsione nell’ultima di campionato contro l’Inter.

Freuler-Rabiot 1

Anche se il francese è in crescita in questo finale di stagione (assist per CR7 contro l’Udinese e gol contro il Sassuolo), la continuità del tedesco ha la meglio.

Matteo Pessina con la maglia della Nazionale contro l'Estonia Credit Foto Getty Images

Pessina-Chiesa 2

Interessante duello in chiave azzurra: i ragazzi classe '97 sono stati protagonisti nelle rispettive squadre trovando sempre più spazio nelle rotazioni e consapevolezza dei propri mezzi. L'ex Fiorentina è sicuro di una convocazione ad Euro2020 da parte di Roberto Mancini , il gioiello del Gasp se la gioca con Cristante. Leggermente più avanti il figlio d'arte per le statistiche e il peso dei gol realizzati.

Malinovskyi-Morata 1

Due momenti diametralmente opposti: l'ucraino, match-winner contro i bianconeri lo scorso 18 aprile, nelle ultime 10 gare ha messo in cascina 6 gol e 9 assist, mentre lo spagnolo nelle stesso periodo la miseria di due gol e un assist. Qui scelta facile.

Zapata-Ronaldo 2

La sfida più affascinante quella tra il colombiano e il portoghese, gli uomini copertina della finale di Reggio Emilia, 55 gol in due. Uno più uomo squadra (10 assist), l'altro primo tenore. Guardando i gol, però, non c'è storia: CR7, capocannoniere della Serie A, ne ha segnati 36. Duvan, la metà (19), ma è l’unico atalantino ad avere già vinto la Coppa Italia con il Napoli nel 2013-14.

12° uomo

Muriel-Dybala 1

Un gol ogni 63 minuti da una parte, uno ogni 261 dall’altra. Basta questa statistica per fotografare il rendimento agli antipodi dei due panchinari di lusso di Gasperini e Pirlo.

