La Juventus fa 14. Per la quattordicesima volta nella propria storia la Coppa Italia è della Signora, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha la meglio per 2-1 sull'Atalanta. Secondo trofeo della prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo dopo la Supercoppa Italiana, vinta sempre a Reggio contro il Napoli. Merito di un super Kulusevski, forse l'uomo meno atteso, che segna la rete del primo vantaggio e fornisce a Chiesa l'assist per il punto della vittoria. In mezzo, il sinistro del pareggio del solito Malinovskyi agli sgoccioli del primo tempo. Inutile. Perché se la prima frazione è di marca nerazzurra, la seconda vede la Juve imporsi alla distanza, uscendo infine vincitrice. Non manca qualche polemica , tra rigori reclamati e gol contestati. E non manca neppure il pubblico: sono in 4300 sulle tribune a godersi una gara bella e aperta fino all'ultimo secondo. Ma a gioire, alla fine, è solo la Juventus. Mentre l'appuntamento dell'Atalanta con un trofeo, come nel 2019 contro la Lazio, rimane un tabù.