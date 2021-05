In occasione della finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta, in programma a Reggio Emilia il 19 maggio il governo ha dato il via libera al venti per cento della capienza totale Mapei Stadium, vale a dire circa 4300 spettatori. E’ arrivata l’ufficialità e la Lega - con i buoni offici del presidente Dal Pino e dell’ad De Siervo - sta curando tutti i dettagli dell'organizzazione. CFome si evince da Repubblica.riveste una particolare importanza in questo senso l’intervento della sottosegretaria Valentina Vezzali. Porte aperte saranno, quindi, con ministro Speranza e il Cts a offrire il benestare. Come e dove si potranno acquistare i biglietti?

Ne sapremo più domani, giovedì 13 maggio, quando difatti alle 11 a Reggio Emilia si terrà la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia, con gli interventi del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'ad della Lega Luigi De Siervo, l'ad di Tim Luigi Gubitosi e il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. Stando a quanto riporta Repubblica i 4300 biglietti saranno destinati alla “famiglia” del calcio, alla Lega, agli sponsor mentre Juve e Atalanta potranno metterne in vendita una piccola parte che con ogni probabilità a ruba. La Lega di serie, nel frattempo, attende di sapere che se nelle ultime due di campionato sarà possibile ospitare una quota di tifosi come era avvenuto da settembre a fine ottobre. Il tempo stringe.

