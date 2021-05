Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Atalanta e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la finale di Coppa Italia arbitrato dal signor Davide Massa di Imperia coadiuvato dai guardalinee Passeri e Costanzo, Di Bello come quarto ufficiale di gara e Valeri e Vivenzi al Var. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La moviola LIVE di Atalanta-Juve (arbitro Massa di Imperia)

- 13' PROTESTE ATALANTA PER UN PRESUNTO RIGORE! Pessina invoca il rigore per un intervento di Rabiot: decisione dubbia anche se Massa è proprio lì vicinissimo all'azione, i replay non chiariscono completamente se prenda il pallone o sbilanci in maniera irregolare il centrocampista atalantino. Episodio dubbio e che fa infuriare la panchina dei bergamaschi che invoca a gran voce il penalty.

- 31' KULUSEVSKI SEGNA MA L'ATALANTA PROTESTA! Poco dopo la mezzora, la Juventus sblocca il match con un gol di Kulusevski, che con un bel destro a giro beffa Gollini sbloccando il match. Le proteste dell'Atalanta però sono subito vibranti perché l'azione scaturisce da un tackle duro di Cuadrado ai danni di Gosens. Dal replay si intuisce come l'intervento in scivolata del colombiano sia falloso in quanto il laterale bianconero nel tentativo di prendere il pallone finisce per travolgere il rivale atalantino. Valeri al VAR però non richiama Massa al monitor e il fischietto di Imperia convalida la rete facendo imbufalire Toloi e compagni.

