L'Atalanta è definitivamente tornata. Se n'era avuto un primo assaggio sabato, contro il Milan, e ora ecco la conferma. La Dea batte per 3-2 la Lazio e raggiunge l'Inter in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Napoli-Spezia. Una partita pazza, infinita, dalle mille emozioni. La vincono gli uomini di Gasperini nonostante l'inferiorità numerica determinata dall'espulsione di Palomino dopo 53 minuti. Segna Djimsiti, ma Muriqi e Acerbi ribaltano tutto, prima che Malinovskyi trovi il 2-2 già prima dell'intervallo. Così, come in una ruota impazzita. Quindi il rosso a Palomino, che teoricamente dovrebbe spezzare le gambe all'Atalanta. Solo teoricamente, però, perché poco dopo è Miranchuk a trovare il guizzo della vittoria. Senza contare che Zapata si fa pure parare da Reina il rigore del possibile poker. Il finale è tensione pura, con la Lazio che attacca e l'Atalanta che si difende, ma il punteggio non cambia più. In semifinale approda la Dea.