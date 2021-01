Gasperini soddisfatto dopo il successo contro la Lazio, soprattutto per come è maturata questa vittoria (in 10 contro 11). Risposte positive da Malinovskyi e Miranchuk, mentre sul mercato - aggiunge il Gasp - si dovrà intervenire solo e soltanto con la reale possibilità di aggiungere qualità a questo organico. In conferenza, invece, non si presenta Simone Inzaghi che manda il suo vice Farris.

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Rivincita contro la Lazio? No, non è una rivincita. Questo è un quarto di finale, ma è una bella soddisfazione per come è maturata la vittoria. Abbiamo segnato, poi abbiamo smesso di giocare e la Lazio è andata in vantaggio. Poi è arrivato il nostro pareggio, nella ripresa la partita era aperta. L'espulsione sembrava aver compromesso tutto, ma invece abbiamo trovato il gol. Abbiamo sbagliato il rigore che ci ha messo nella condizione di dover difendere negli ultimi minuti, ma abbiamo portato a casa il risultato. Intanto siamo in semifinale, poi vedremo Napoli-Spezia. Noi dobbiamo ancora andare avanti, siamo contenti di giocarcela. Man mano che si va avanti diventa un traguardo per tutti

E Atalanta-Lazio di domenica? È vero, storicamente le partite tra noi e loro in campionato sono sempre state ricche di gol. Devo dire che i risultati sono sempre stati buoni, tranne nella finale del 2019. Sarà un altro tipo di partita, anche perché è un'altra competizione. Arriviamo con grande entusiasmo, cercheremo di ripeterci

Sono arrivati buoni segnali da Malinovskyi e Miranchuk?

Hanno fatto una buona partita, poi con l'uomo in meno le cose sono cambiate. Sono due ragazzi che si mettono a disposizione

E sul mercato si aspetta qualcosa?

L'importante è recuperare Pasalic e Hateboer. Pur giocando con tanta frequenza riusciamo ad avere una buona tenuta. Il gruppo è solido e forte. Quando devi aggiungere, devi aggiungere qualcosa di straordinario. Non dipende da me, dipende dal mercato. Non so quali possano essere le possibilità, ma non opero io sul mercato

Massimiliano FARRIS (allenatore in seconda Lazio)

Sapevamo che era un campo difficile, la squadra è stata molto brava, anche se abbiamo concesso un paio di situazioni all'Atalanta. Poi l'abbiamo anche ribaltato il punteggio dopo il loro gol. Oggi non siamo stati lucidissimi, una volta che vai in vantaggio devi essere lucido. Nel momento topico, ovvero quando Palomino viene espulso, non devi assolutamente prendere gol. Non era necessario un rinvio così, ci sono state troppe ingenuità. Poi la squadra ha fatto quello che doveva fare

Sono sempre state partite intense, a volte con polemiche. Abbiamo vinto una Coppa Italia, ci stiamo giocando il posto in Champions. Siamo usciti da un momento iniziale molto difficile, abbiamo superato brillantemente il girone di Champions. Oggi loro hanno fatto una buona partita e gli episodi hanno detto Atalanta

