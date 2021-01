Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Atalanta e Lazio , valido per i quarti di finale di Coppa Italia arbitrato dal signor Luca Pairetto, sezione di Nichelino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

21' GIALLO PER PATRIC - Il difensore spagnolo arriva in netto ritardo su Malinovskyi. Giusto il giallo.

56' AMMONITO ESCALATANTE - Arriva un cartellino anche per Escalante che atterra Muriel. L'arbitro prova ad ammonire per abbassare i toni.

65' RIGORE PER L'ATALANTA - Hoedt, dopo le lacune difensive, regala anche un penalty ai nerazzurri. Il centrale olandese atterra, Zapata entrato in area da sinistra, e Pairetto non può far altro che indicare il dischetto del rigore.