La semifinale di ritorno tra Atalanta e Napoli si giocherà mercoledì 10 febbraio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo lo 0-0 dell'andata, la partita è in perfetto equilibrio. Entrambe le formazioni arrivano da un momento negativo. Il Napoli ha perso a Genova sommerso dalla doppietta di Goran Pandev, mentre l'Atalanta si è fatta recuperare 3 gol dal Torino per un pirotecnico 3-3 a Bergamo. Chi andrà in finale? Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio la finale di Coppa Italia.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Indisponibili: Mahele, Hateboer,

Squalificati: Romero,

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Indisponibili: Manolas,

Squalificati: Koulibaly,

Arbitro: La Penna (VAR Irrati)

Gasperini: "Testa alla Coppa Italia? Sarebbe grave"

Statistiche

L'albo d'oro ci dice che il Napoli ha trionfato per 6 volte (sesta all-time), mentre l'Atalanta ha alzato la coppa in una sola occasione. I nerazzurri sono legati al successo nella stagione 1962-63, mentre i partenopei sono i campioni in carica.

Il Napoli ha partecipato per 71 volte, mentre l'Atalanta insegue con 70 ingressi nel torneo.

L'ultimo precedente tra Napoli ed Atalanta (escluso il match d'andata) in Coppa Italia è legato alla stagione 2017-18. Erano i quarti di finale quando la formazione di Gasperini eliminò quella di Sarri con un 2-1 allo stadio San Paolo (oggi Diego Armando Maradona). In rete Castagne, Gomez e Mertens.

Più in generale, sarà la decima sfida in Coppa Italia. In passato 9 incontri con 4 vittorie del Napoli, 2 dell'Atalanta e 3 pareggi. 10 reti per gli azzurri contro le 6 dei nerazzurri.

Sarà la 115esima sfida tra tutte le competizioni. Il Napoli guida questa classifica con 49 vittorie contro 30. I pareggi sono 35.

Questo sarà il terzo scontro della stagione dopo quello di campionato e quello del match d'andata.

Gattuso: "Coppa Italia? Ipocrita se dicessi che è priorità Napoli"

