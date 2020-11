Il Parma supera i sedicesimi di finale di Coppa Italia grazie al 2-1 casalingo contro il Cosenza. I Ducali battono i calabresi - comunque da applausi – grazie ai primi gol italiani di Juan Brunetta, giocatore argentino due volte a segno nel primo tempo. Di Corsi il gol del Cosenza che era valso il momentaneo pareggio, durato però solo un paio di minuti. Liverani trova così un po’ di ossigeno in un momento molto delicato e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia: lì troverà ad attenderlo parte del suo passato, ovvero quella Lazio in cui culminò la sua carriera da calciatore.