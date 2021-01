Calcio

Coppa Italia Fiorentina-Inter, Prandelli: "L'arbitro? A 30 secondi dalla fine ci vuole tatto"

COPPA ITALIA - Il tecnico della Fiorentina, dopo l'eliminazione subita contro l'Inter in Coppa Italia, recrimina per l'operato dell'arbitro Massa e in particolare per il gol di Romelu Lukaku che ha regalato la qualificazione ai nerazzurri allo scadere dei tempi supplementari (119').

