Tantissime partite ravvicinate e poco tempo per recuperare. Gian Piero Gasperini guida il timone della sua Atalanta in questo periodo di tempesta. Tra Coppa Italia, campionato e l'orizzonte-Real Madrid in Champions League (24 febbraio), questo mese risulterà decisivo ai fini della stagione orobica. Mercoledì è tempo della semifinale d'andata in Coppa Italia: un doppio confronto con il Napoli che arriva dopo la sconfitta casalinga patita contro la Lazio.

"Giochiamo tante partite in poco tempo. Una settimana fa avevamo appena giocato col Milan e poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio... Credo che la cosa migliore sia pensare al Napoli domani: sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima a Napoli e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante".

Che Atalanta dobbiamo aspettarci

"Sicuramente un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra e quindi giochiamo contro una squadra indubbiamente forte. Anzi pensavo che alla vigilia il Napoli fosse tra le principali candidate a vincere il campionato. Quindi dovremo arrivare molto bene a questa gara".

Sullo sfogo di Gattuso

"Penso che il Napoli sia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Però in questo caso noi non siamo molto dell’idea".

Romero e Gosens ci saranno

"Sono molto importanti per il loro valore e anche perché abbiamo anche Palomino squalificato e quindi erano importante questi recuperi. Ma devo dire che anche chi ha giocato in questo periodo ha fatto delle buone prove. C’è stato un buon turnover. Il problema della partita contro la Lazio è che si è incanalata male dall’inizio, però alcune prestazioni sono state di valore".

Sul mercato

"Mahele è un giocatore che sulle fasce ci può dare un buon contributo, e lo si è visto anche che quelli sono dei ruoli molto, molto dispendiosi. Per il resto rimasta è rimasta la stessa squadra. È arrivato Kovalenko che adesso conosceremo. La rosa credo che col passare del tempo sia più affiatata e anche chi è arrivato quest’estate abbia avuto modo modo di inserirsi al meglio e di avere il tempo anche per dare un contributo migliore".

