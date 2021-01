Adesso è ufficiale: il Giudice Sportivo ha assegnato allo Spezia la vittoria per 3-0 a tavolino sulla Roma in seguito all'incredibile errore commesso dai giallorossi che, nel corso del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia disputato martedì all'Olimpico, avevano effettuato 6 cambi violando così il regolamento. La decisione del Giudice Sportivo non stravolge comunque il verdetto sportivo maturato sul campo: era stato infatti lo Spezia a strappare la qualificazione ai quarti di finale vincendo 4-2 dopo i tempi supplementari .

La svista clamorosa della Roma si è verificata nel corso del primo tempo supplementare sul punteggio di 2-2. I giallorossi, che a quel punto della gara avevano già effettuato 4 sostituzioni, hanno provveduto a un doppio cambio al minuto 95 quando, al posto di Cristante e Pedro, sono entrati in campo Fuzato e Ibanez. Da qui la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria a tavolino allo Spezia ritenendo la Roma (in base all'articolo 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva) " responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione ".

Per la Roma si tratta della seconda partita persa a tavolino quest'anno. I giallorossi, infatti, avevano incassato uno 0-3 d'ufficio anche in occasione del match contro il Verona disputato al Bentegodi il 19 settembre scorso e valido per la prima giornata di campionato. La gara si era conclusa sullo 0-0 ma il Giudice Sportivo aveva assegnato in seguito la vittoria all'Hellas a causa di un errore formale commesso dai giallorossi, che avevano schierato il centrocampista Amadou Diawara nonostante questi non fosse stato regolarmente inserito nella lista dei 25.