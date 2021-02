Nonostante alcuni insulti e gesti inappropriati, è stato ritenuto opportuno non intervenire in quanto sia nel referto arbitrale e sia nei documenti degli ispettori non è stato riportato nulla che possa essere individuato come condotta gravemente antisportiva. Solo due squalificati: Marcelo Brozovic dell'Inter e Alex Sandro della Juventus, con quest'ultimo che salterà la finale del prossimo 19 maggio contro l'Atalanta.