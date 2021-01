Il Sassuolo spreca, la SPAL ringrazia e non perdona. Contro ogni pronostico, i neroverdi di De Zerbi salutano la Coppa Italia arrendendosi agli estensi, pagando carissimo le occasioni sprecate nel primo tempo e - soprattutto - l'espulsione diretta di Djuricic in avvio di ripresa. Sassuolo più volte pericoloso nel primo tempo sull'asse Oddei-Djuricic, con il numero 10 che colpisce anche un palo al 23esimo. Gli estensi si salvano, e nel secondo tempo sfruttano nel migliore dei modi la superiorità numerica concessa dopo il rosso diretto estratto da Camplone - dopo il consulto del var - per un intervento giudicato da espulsione ai danni di Sernicola. 120 secondi dopo e Missiroli sigla il più classico dei gol dell'ex, appoggiando facilmente il pallone alle spalle di Pegolo dopo l'invito in mezzo di Seck. Meno di dieci minuti e la SPAL trova anche il raddoppio: cross al bacio di D'Alessandro e tocco al volo di Dickmann che mette in ginocchio il Sassuolo. Anche perchè i neroverdi non riusciranno mai realmente a rientrare in partita, dovendo salutare a sorpresa la competizione. SPAL che ai quarti di finale dovrà vedersela con la Juventus.