Furioso per l’intervento bucato sul tiro del numero 10 nerazzurro, l’episodio (causa spalti vuoti) è stato ben amplificato dai microfoni presenti a bordo campo ma non ha destato l’attenzione dell’arbitro Calvarese, troppo distante dall’azione. Per Buffon sarebbe il secondo deferimento per “espressioni blasfeme” in pochissmi giorni. Lo scorso 26 gennaio, il 43enne portiere bianconero era stato deferito per lo stesso motivo per un episodio capitato il 19 dicembre durante Parma-Juve, quando Buffon, per caricare il giovane compagno Portanova aveva utilizzato una bestemmia.