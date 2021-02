Designati gli arbitri per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il match tra Inter e Juventus, andata in programma martedì 2 febbraio al Meazza, sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Come VAR avrà a disposizione Massimiliano Irrati, uno dei più frequenti nelle VAR room.