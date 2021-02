Primo atto delle semifinali di Coppa Italia che vedono di fronte Inter e Juventus al Meazza, due settimane dopo il confronto in campionato che ha visto i nerazzurri trionfare per 2-0. Pirlo ritrova Alex Sandro da tiolare dopo un mese di assenza causa covid (ha giocato 7 minuti con la Samp) e schiererà un 3-5-2 che vedrà Kulusevski affiancare Cristiano Ronaldo. Qualche modifica in casa Inter, con Conte che deve rimpiazzare Lukaku squalificato per una giornata. Ci sarà Alexis Sanchez al fianco di Lautato Martinez, mentre a centrocampo torna titolare Brozovic al posto di Eriksen.