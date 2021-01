L'Inter batte per 2-1 il Milan e vola in semifinale di Coppa Italia, dove troverà la vincente di Juventus-SPAL. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Ibrahimovic, poi protagonista di una furibonda lite con Lukaku e infine espulso nella ripresa. Dello stesso belga il pareggio su rigore. Quindi, al 97', la rete decisiva del rinato Eriksen su punizione.