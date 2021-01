Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia e arbitrato dal signor Paolo Valeri della Sezione di Roma 2. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Giuseppe Meazza.

La moviola LIVE di Inter-Milan

Coppa Italia Ibrahimovic vs Lukaku, testa contro testa: animi tesissimi UN' ORA FA

17' - Ammonito Kjaer che stende Sanchez in scivolata non lontano dall'area di rigore. Giallo inevitabile per il difensore del Milan.

18' - Timide proteste di Kolarov, che chiede un rigore per un presunto mani di Brahim Diaz. In realtà il giocatore del Milan respinge il pallone con le ginocchia portate verso il petto. Fa bene Valeri a lasciar proseguire l'azione.

26' - Brozovic protesta e chiede un altro calcio di rigore. Colpo di testa di De Vrij in area, Meite respinge il pallone: le immagini non chiariscono se la tocchi col braccio o di spalla. Silent check del Var, che conferma la decisione presa da Valeri in diretta. In ogni caso il colpo di testa era da distanza molto ravvicinata.

32' - Silent check del Var sul gol di Ibrahimovic: tutto regolare, lo svedese è in posizione regolare prima del tiro vincente a rete.

37' - Protesta ancora l'Inter nell'area del Milan. Colpo di testa di Sanchez, Theo Hernandez sulla linea respinge con la coscia. Poi Tomori allontana la sfera. Valeri lascia proseguire, il Var conferma la decisione del direttore di gara.

45' - Animi tesissimi in campo. Ammoniti Ibrahimovic e Lukaku per un battibecco in seguito a un intervento di Romagnoli sull'attaccante dell'Inter. Testa a testa ravvicinato tra i due, l'arbitro estrae il giallo per entrambi. Ibra dà appuntamento nel tunnel all'avversario, nervosismo davvero alle stelle in campo tra Ibra e Lukaku. L'attaccante nerazzurro era diffidato e dunque verrà squalificato e salterà l'eventuale semifinale in caso di passaggio del turno.

52' - Ammonito Brozovic per un fallo tattico ai danni di Leao. Decisione indiscutibile del direttore di gara.

58' - Sgambetto da dietro su Kolarov, secondo giallo e cartellino rosso per lo svedese! Milan in 10 uomini! Decisione corretta di Valeri.

69' - Barella subisce fallo da Leao in area: Valeri è coperto e non vede nulla. Richiamato al monitor da Banti, l'arbitro fischia giustamente rigore.

76' - Infortunio muscolare per l'arbitro Valeri, che sente tirare il muscolo della coscia sinistra e lascia il posto al quarto uomo Chiffi.

96' - Meité sgambetta Lautaro quasi al limite dell'area: punizione interessantissima per l'Inter ed Eriksen fa centro con esecuzione perfetta.

99' - Brutto fallo di Hakimi su Krunic: giallo anche per l'ex Real Madrid. Intervento imprudente.

Il team arbitrale

VALERI

DEL GIOVANE – COLAROSSI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

Conte: "Inter nervosa? No, è attaccamento alla maglia"

Coppa Italia Conte: "Serve un'Inter cinica. Il Milan non è solo Ibra" IERI A 18:31