Coppa Italia

Gara secca, dentro o fuori. Un derby non avrebbe bisogno di ulteriori motivazioni eppure in una gara da dentro o fuori – oltretutto una stracittadina – le aspettative crescono a dismisura. Antonio Conte, sconfitto nel primo derby di campionato, concede un turno di riposo ad Hakimi: ci sarà Darmian al suo posto con Perisic sulla sinistra. In difesa si rivede Kolarov mentre in attacco Sanchez affiancherà Lukaku. Lautaro parte dalla panchina. Stefano Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze. Rispetto alla sfida contro la Dea, il tecnico rossonero ritroverà capitan Romagnoli al centro della difesa, ma la coperta è corta soprattutto a centrocampo. Non convocati Tonali e Mandzukic. Tatarusanu in porta, chance per Dalot al posto di Calabria. Mediana muscolare, Saelemaekers-Diaz-Leao dietro Ibrahimovic. Chi vince affronta Juventus o SPAL in semifinale.