Calcio

Coppa Italia, Inzaghi: "Emergenza in difesa? Ci stiamo guardando intorno"

COPPA ITALIA - Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, gara valida per i quarti di finale, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi analizza il momento in casa Lazio e non nasconde l'esigenza di operare sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo.

00:01:18, 6 Visualizzazioni, un' ora fa