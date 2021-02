L'Inter costringe la Juventus ad una gara difensiva, ma la squadra di Pirlo risponde presente con Demiral e de Ligt che fanno un buon lavoro sul rientrante Lukaku (assente all'andata per squalifica). Anzi, nonostante i nerazzurri riescano a penetrare il centrocampo bianconero, sono poche le vere occasioni da gol per la banda di Conte. Una chance per Lukaku, poi Hakimi e Sensi e nient'altro per i nerazzurri che avevano addirittura chiesto un rigore nel primo tempo. La Juventus si dimostra squadra più pronta, anche se Cristiano Ronaldo non può festeggiare visto la prestazione di Handanovic che questa volta ha convinto. Juventus quindi in finale per la 20esima volta nella propria storia, l'Inter si ferma ancora una volta in semifinale come capitato nella passata stagione.