Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Conte ha ritrovato fiducia. Aveva parlato di “ progetto che si era fermato ” dopo il ko all'andata contro la Juventus , ma c'è ancora la possibilità di ribaltare tutto e andare in finale. Questa è la missione dell' Inter e di Conte che prova a suonare la carica. Ma basta errori e regali...

Pirlo: "Con l'Inter come se fossimo 0-0. Voglio la finale"

Vogliamo vincere e passare il turno. Ho la mia convinzione, che trasmetto ai miei calciatori attraverso il lavoro, preparando questa partita nel miglior modo possibile. Ci sarà una Juventus molto forte, che non ha bisogno di certi regali, come quelli concessi all’andata. Dovremo essere più bravi rispetto a quella gara. Ho fatto il professionista, so che certi errori possono capitare e dovremo farne tesoro