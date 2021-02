Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Inter (qui la DIRETTA SCRITTA), valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia arbitrato dal signor Maurizio Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Paganessi mentre il quarto uomo del match è Chiffi. Al VAR troviamo il romano Valeri mentre l'assistente VAR è Giallatini. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo "Juventus Stadium" e che sancirà quale sarà la prima squadra finalista di Coppa Italia che sfiderà nella finalissima del 19 maggio la vincente dell'altra sfida fra Atalanta e Napoli (in programma mercoledì 10 febbraio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium).

Classifiche e risultati

Coppa Italia Verso Juve-Inter: Pirlo e Conte, una notte che pesa 12 ORE FA

La moviola LIVE di Juventus-Inter (arbitro Mariani di Aprilia)

10’ LAUTARO GIU’ IN AREA, PROTESTE VIBRANTI DELL’INTER! - Hakimi fugge sulla destra entra in area, guadagna il fondo e crossa rasoterra in mezzo all’area di rigore. Demiral interviene sul pallone ma sulla palla vagante piomba Lautaro Martinez che nel tentativo di concludere a rete sottomisura crolla a terra. Mariani è vicino all’azione e invita subito i giocatori nerazzurri a fare silenzio e non protestare. Furioso Antonio Conte e tutta la panchina nerazzurra ma il replay mostra come la decisione del direttore di gara sia corretta poiché Lautaro Martinez nel tentativo di colpire la sfera cicca l’impatto col pallone e cade a terra finendo per colpire anche involontariamente la gamba di Bernardeschi. Giusto non concedere il rigore.

Juventus-Inter, Coppa Italia 2020-2021: Lautaro Martinez (Inter) e Gianluigi Buffon (Juventus) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

13’ GIALLO PER DARMIAN Tackle su Ronaldo con il piede un po’ a martello dell’ex laterale di Torino e Manchester United. Mariani non ha dubbi e sventola il primo giallo per match. Nuove proteste dell’Inter e di un Conte particolarmente nervoso in questa prima fase del match.

24’ AMMONITO ALEX SANDRO Lukaku difende palla a centrocampo e serve in progressione Hakimi che fugge via sulla corsia destra inseguito da Alex Sandro, il marocchino punta l’area di rigore ma il brasiliano lo atterra prima dell’ingresso in area di rigore. Giallo sacrosanto di Mariani e punizione in zona d’attacco per i nerazzurri. Ammonizione pesante per l'ex laterale del Porto, che era diffidato, e salterà la finale di Coppa Italia.

Seguono aggiornamenti!

Perché Cuadrado è l'arma in più della Juve

Coppa Italia Atalanta-Napoli: probabili formazioni e statistiche IERI A 14:40